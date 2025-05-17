السبت 17 مايو 2025
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حوادث

غدا، أولى جلسات محاكمة راندا البحيري بتهمة السب والقذف والتشهير بطليقها

راندا البحيري
راندا البحيري

تنظر محكمة الجنح الاقتصادية، غدا الأحد، أولى جلسات محاكمة الفنانة راندا البحيري، في القضية المتهمة فيها بـ"السب والقذف والتشهير" بطليقها الإعلامي سعيد جميل، وذلك عقب بلاغ رسمي تقدم به الأخير إلى النيابة العامة.

وجاء في البلاغ، الذي حمل رقم 5863 لسنة 2025 عرائض نائب عام، أن الفنانة راندا البحيري قامت بتوجيه عبارات وأوصاف تمس شرفه واعتباره، وذلك خلال ظهورها في برنامج تليفزيوني مع الإعلامية ريهام سعيد، فضلًا عن إعادة نشر تلك التصريحات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره "جميل" إساءة متعمدة تستوجب المساءلة القانونية.

 

وينتظر أن تشهد الجلسة غدا عرض ما توفر من أدلة رقمية ومواد مصورة، وسط ترقب لرد دفاع الفنانة على الاتهامات، في فصل جديد من النزاع القانوني الذي تصاعد بين الطرفين منذ مطلع العام الجاري.

 

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محكمة الجنح الاقتصادية السب والقذف والتشهير الإعلامية ريهام سعيد

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