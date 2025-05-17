أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يقترب من حصد لقب الدوري.. جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس.. وسابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس
أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خيبة أمله لخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالهزيمة (1-0) في النهائي أمام كريستال بالاس، مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي.
بيراميدز يخطف فوزا غاليا من بتروجت بثنائية في الدوري المصري (صور)
مباراة بتروجيت وبيراميدز، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا وثمينا من بتروجيت بثنائية نظيفة،خلال لقاء الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري
حقق النادي الأهلي، فوزا قاتلا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
للموسم الثاني، هاري كين هدافا للدوري الألماني
هداف الدوري الألماني، توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة هداف الدوري الألماني البوندسليجا، بعدما أنهى الموسم برصيد 26 هدفًا.
مرموش يهدر ركلة جزاء، كريستال بالاس يفوز علي السيتي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي
توج فريق كريستال بالاس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك في الدور قبل النهائي للسوبر
كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فوزا هاما اليوم السبت، على نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.
آخر تطورات إصابة ثنائي الزمالك قبل مواجهة بتروجت
أدى التونسي أحمد الجفالي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران نادي الزمالك اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
بسبب نقص المعدات والملابس، الزمالك يؤجل معسكر الإسماعيلية ويواصل تدريباته على ملعب النادي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، وتأجيل المعسكر المغلق الذي كان مقرر انطلاقه اليوم.
سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل
دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الجزائري فريد الملالي، جناح فريق أنجيه الفرنسي، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.
عمرو أدهم يرد على اتهامه في قضية بوبيندزا وينشر خطابا من فيفا
رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الشائعات التي طالته بعد وفاة الجابوني آرون بوبيندزا.
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