أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يقترب من حصد لقب الدوري.. جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس.. وسابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خيبة أمله لخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالهزيمة (1-0) في النهائي أمام كريستال بالاس، مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي.

مباراة بتروجيت وبيراميدز، خطف فريق بيراميدز فوزا غاليا وثمينا من بتروجيت بثنائية نظيفة،خلال لقاء الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

حقق النادي الأهلي، فوزا قاتلا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

هداف الدوري الألماني، توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة هداف الدوري الألماني البوندسليجا، بعدما أنهى الموسم برصيد 26 هدفًا.

توج فريق كريستال بالاس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فوزا هاما اليوم السبت، على نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

أدى التونسي أحمد الجفالي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران نادي الزمالك اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، وتأجيل المعسكر المغلق الذي كان مقرر انطلاقه اليوم.

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الجزائري فريد الملالي، جناح فريق أنجيه الفرنسي، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الشائعات التي طالته بعد وفاة الجابوني آرون بوبيندزا.

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