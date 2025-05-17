بسبب نقص المعدات والملابس، الزمالك يؤجل معسكر الإسماعيلية ويواصل تدريباته على ملعب النادي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، وتأجيل المعسكر المغلق الذي كان مقرر انطلاقه اليوم.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، قرر الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم السبت قبل أن يتم تأجيله بسبب نقص المعدات والملابس.

أيمن الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة وطالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ التعليمات المطوبة، والتدريب بجدية.

وشدد أيمن الرمادي في حديثه على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الدوري وكأس مصر.

وحرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

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