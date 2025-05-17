السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب نقص المعدات والملابس، الزمالك يؤجل معسكر الإسماعيلية ويواصل تدريباته على ملعب النادي

مران الزمالك
مران الزمالك

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب النادي، وتأجيل المعسكر المغلق الذي كان مقرر انطلاقه اليوم.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني، قرر الانتظام في معسكر مغلق بمدينة الإسماعيلية ابتداءً من اليوم السبت قبل أن يتم تأجيله بسبب نقص المعدات والملابس.

 

أيمن الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك 

عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتحدث المدير الفني عن أهمية الفترة المقبلة وطالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ التعليمات المطوبة، والتدريب بجدية.

وشدد أيمن الرمادي في حديثه على ضرورة استغلال فترة التوقف بالشكل الأنسب، في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الدوري وكأس مصر.

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

الزمالك يقترب من إنهاء صفقة بن شرقي

وحرص المدير الفني على شرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال مران اليوم إطار الاستعداد للفترة المُقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك أيمن الرمادي معسكر الزمالك

مواد متعلقة

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي،إيزي يسجل هدف كريستال بالاس الأول في السيتي

بوروسيا دورتموند ينهي الدوري الألماني بثلاثية في شباك هولشتاين ويتأهل لدوري الأبطال

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

عمرو أدهم يرد على اتهامه في قضية بوبيندزا وينشر خطابا من فيفا

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق بالسويس غدا

بطلب من الرمادي، ثنائي جديد ينضم لجهاز الزمالك الفني

مران الزمالك، تدريبات تأهيلية لرباعي الفريق استعدادًا لمواجهة بتروجت

الأكثر قراءة

تقارير تكشف سبب مغادرة أمير قطر المفاجئة للقمة العربية قبل إلقاء كلمته

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2025

عاصفة ترابية تضرب البلاد بالتزامن مع انكسار الموجة الحارة

سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

قناة مجانية تنقل مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

حبس متهم أعاد نشر مقطع مصور من شأنه تكدير السلم والأمن العام

إمساك أردوغان بأصبع ماكرون يثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر الحركة الغريبة (فيديو)

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

داعية يوضح الحكم الشرعي في الهبة لأحد الورثة دون الآخر

دليل كامل، شروط وأحكام خاصة بالمرأة في الحج والعمرة

تفسير حلم لعب الكرة في المنام وعلاقته بالصراعات والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية