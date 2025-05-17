السبت 17 مايو 2025
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رياضة

عمرو أدهم يرد على اتهامه في قضية بوبيندزا وينشر خطابا من فيفا

عمرو أدهم
عمرو أدهم

رد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على الشائعات التي طالته بعد وفاة الجابوني آرون بوبيندزا.

واتهم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي عمرو أدهم بأن نادي الزمالك لم يدخل في قضية من الأساس مع الراحل ارون بوبيندزا الذي وقع الكترونيا للأبيض قبل أن يرفض الانضمام للقلعة البيضاء. 

وكان عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، تحدث في تصريحات عن تطورات أزمة النادي مع الجابوني الراحل آرون بوبيندزا.

وأوضح أدهم أن نادي الزمالك تلقى إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإغلاق ملف القضية بشكل نهائي، وذلك بعد تأكيد وفاة اللاعب.

وقال أدهم: "فيفا أخطر الزمالك رسميًا أمس بسقوط حق النادي في القضية الخاصة باللاعب بوبيندزا، موضحًا أن الأمر انتهى ولن يتم النظر فيه مستقبلًا بعد وفاة اللاعب."

عمرو أدهم

ونشر عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"  للنادى الأبيض بشأن إغلاق قضية الجابوني آرون بوبيندزا وكتب:" إلى كل من شكك فى موقف نادي الزمالك في شكوي اللاعب إلى فيفا، مرفق خطاب فيفا بشأن إغلاق قضية اللاعب الجابوني أرون بوبيندزا".

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بتروجت، اليوم  السبت الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز 

 ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة. 

الزمالك يخسر من بيراميدز 

 وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

 

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