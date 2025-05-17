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رياضة

مرموش يهدر ركلة جزاء، كريستال بالاس يفوز علي السيتي ويتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي وكريستال
مانشستر سيتي وكريستال بالاس

توج فريق كريستال بالاس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وسجل إيزي هدف كريستال بالاس في شباك مانشستر سيتي، بالدقيقة 16 من تصويبة مميزة بقدمه اليمنى.

وفي الدقيقة 59 ألغت تقنية الفيديو هدفا لصالح كريستال بالاس سجله مونيز بداعي التسلل على زيله إسماعيلا سار.

جدير بالذكر أن عمر مرموش أهدر ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، في الدقيقة 35 بعد ما تصدى هندرسون حارس كريستال بالاس لها ببراعة شديدة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وشارك  عمر مرموش مهاجم المنتخب الوطني أساسيا في تشكيل السيتي لمواجهة كريستال بالاس والذي جاء كالتالي:

قد تكون صورة ‏‏‏‏١١‏ شخصًا‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎ETIHAD AIRWAYS R 18 25 2, 3 ETIHAD AIRWAYS 금 AKANJI ETHHAD นักก AIRWAYS DIAS 75 20 ETIHAD O'REILI ATRWAYS ETIHAD IRWAYS BERNARDO 26 ΕΤΙHΑΔ AIRWAYS ORTEGAMORENO ORT ORTEGA ラ 24 ミ L 第 11 GVARDIO! 17 ETHA HAECIA DE BRUYNE c ETIHAD ទរជប្រង ARWAYSV DOKU 7 A/H0 TIHAD AERIWAYS SAVINHO รใยกลิไทร 9 MARMOUSH SUBSA EDERSON GREALISH GUNDOGAN NICO REIS ECHEVERRI NORES KHUSANOV FODEN ETIHAD HAALAND 生焼自屋 epas Definitely City‎‏'‏‏

تشكيل كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي 

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏لعب كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

 

أرقام  مانشستر سيتي 

ولعب مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مباريات حقق الفوز بها جميعا وسجل هجومه 17 هدفا واستقبل 3 أهداف كما خرج من مباراتين بشباك نظيفة.

كان مانشستر سيتي تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد، في حين حقق كريستال بالاس مفاجأة بالفوز على أستون فيلا، في نصف النهائي، بثلاثية نظيفة.

وسبق أن تواجه مان سيتي وكريستال بالاس، مرتين خلال الموسم الجاري، حيث تعادلا في الدور الأول من الدوري الإنجليزي بهدفين لمثليهما، في حين حقق مانشستر سيتي ريمونتادا في الدور الثاني وفاز بخمسة أهداف لهدفين.

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