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ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري

الأهلي والبنك الأهلي
الأهلي والبنك الأهلي

حقق النادي الأهلي، فوزا قاتلا على نظيره البنك الأهلي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والبنك الأهلي 

سجل إمام عاشور الهدف الأول لـ الأهلي في شباك البنك بالدقيقة 22 تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك عبد العزيز البلعوطي.

فيما تعادل ياو أنور في الدقيقة الاولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول من تصويبة مميزة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل وسام أبو علي هدف فوز الأهلي.

تشكيل الأهلي ضد البنك 

 

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، مصطفى العش وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر وجراديشار.

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الأهلي فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار  

في خط الهجوم أسامة فيصل، ياو أنور

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد ياسر ريان، احمد مدبولي، احمد النادري.

حكام مباراة الأهلي والبنك

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يتربع الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى:محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف 

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، مصطفى العش، اكرم توفيق، اشرف داري، علي معلول، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا 

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خط الوسط: مروان عطية،عمرو السولية، محمد مجدي افشه، كريم وليد نيدفيد، امام عاشور، عمر الساعي 

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، وسام ابو علي، نيس جراديشار 

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