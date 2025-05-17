جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خيبة أمله لخسارة كأس الاتحاد الإنجليزي، بالهزيمة (1-0) في النهائي أمام كريستال بالاس، مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي.

تعليق جوارديولا على الخسارة أمام كريستال بالاس

وقال جوارديولا، في تصريحات لشبكة "بي بي سي" عقب المباراة: "لم نسجل، لذا أهنئ كريستال بالاس على الفوز.. لقد فعلنا كل ما في وسعنا".

وأضاف: "اليوم، كنا أكثر هجومية، لكن إذا لم تسجل أهدافا، فلن تفوز".

وبخصوص عدم طرد دين هندرسون، حارس كريستال بالاس، بعدما بدا أنه لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، رد جوارديولا: "اسأل الحكم".

وحول مشادته مع هندرسون بعد المباراة، قال: "لا.. لا شيء".

سر منح هالاند ركلة الجزاء إلى عمر مرموش

وتلقى جوارديولا سؤالا عن سر منح مهاجمه، إيرلينج هالاند، ركلة الجزاء لزميله عمر مرموش الذي أهدرها، فأجاب: "لا أعرف، لم أتحدث إليهم، هم من اتخذوا القرار.. هم الذين يقررون".

وتابع عن أداء السيتي: "لقد قدمنا أداء رائعا، أفضل بكثير من الموسم الماضي ضد مانشستر يونايتد في النهائي الذي خسره مان سيتي أيضا، كرة القدم أحيانا تكون هكذا.. في النهاية، مع كلاوديو إيشيفيري، خلقنا فرصة، وسيطرنا بشكل رائع على التمريرات".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.