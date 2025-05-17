السبت 17 مايو 2025
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رياضة

كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك في الدور قبل النهائي للسوبر

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، فوزا هاما اليوم السبت، على نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي لدوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك في السادسة مساء، على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الأهلي في الجولة الأولى من قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بالفوز في المواجهة الثانية.

مواعيد قبل نهائي دوري السوبر لكرة السلة

 ومن المقرر أن يقام الدور بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية.

وجاءت المواعيد كاملة كالتالي:

المباراة الأولى (الثلاثاء 13 مايو): 

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز سبورتنج

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الزمالك

المباراة الثانية (الخميس 15 مايو):

الاتحاد × سبورتنج - انتهت بفوز الاتحاد

الأهلي × الزمالك - انتهت بفوز الأهلي

المباراة الثالثة (السبت 17 مايو):

الزمالك × الأهلي - انتهت بفوز الأهلي

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الرابعة (الإثنين 19 مايو):

الزمالك × الأهلي - 6 مساء

الاتحاد × سبورتنج - 9 مساء

المباراة الخامسة (الثلاثاء 20 مايو): 

الاتحاد × سبورتنج - 6 مساء

الأهلي × الزمالك - 9 مساء

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