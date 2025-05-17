آخر تطورات إصابة ثنائي الزمالك قبل مواجهة بتروجت

أدى التونسي أحمد الجفالي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران نادي الزمالك اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجت المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له اللاعب تحت إشراف الجهاز الطبي، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل خاض محمود جهاد لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزه للانتظام في تدريبات الفريق في أقرب وقت ممكن.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، لمواجهة نظيره بتروجت، السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بتروجت في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة.

الزمالك يخسر من بيراميدز

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إبراهيم عادل هدف بيراميدز الأول بالدقيقة 20، بعد خطأ من محمد عواد حارس الزمالك.

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