سابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

دخل نادي الزمالك في مفاوضات متقدمة مع الجزائري فريد الملالي، جناح فريق أنجيه الفرنسي، للانضمام لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

ارتباط اسم الملالي بالزمالك، جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسترجع بعض أزمات اللاعب وهو ما نوضحه خلال السطور التالية.

الجزائري فريد الملالي

في 6 مايو 2020 اعترف الجزائري فريد الملالي بارتكاب فعل فاضح وذلك وفقا لتقرير نشر على موقع جول العالمي والعين الإماراتي.

وأُفرج عن المهاجم الجزائري لفريق أنجيه الفرنسي، فريد الملالي، من الحجز لدى الشرطة، بعد اعترافه بارتكاب فعل فاضح في ساحة مبنى سكني يقيم فيه.

ووفقًا للمصدر التي نقلت عنه "فيتو" الخبر، فقد تم ضبط اللاعب من قبل جيرانه متلبسا بفعل فاضح، بينما كان ينظر من نافذة إحدى الشقق في الطابق الأرضي، وتبين أن الملالي قد ارتكب نفس الفعل الفاضح قبل أسبوعين من القبض عليه، في نفس الموقع.

اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا حينها، لم ينكر التهم الموجهة إليه، واعترف بالفعل ولم يعترض على الإجراءات القانونية ضده ما جعل موقفه أفضل، ومثل أمام المحكمة في جلسة تُعرف بإجراءات "الاعتراف المسبق بالذنب والتي كان من المفترض أن تنتهي بفرض غرامة مالية عليه قبل أن يتم الحكم عليه بـ 6 أشهر سجن مع إيقاف التنفيذ.

ولقراءة الخبر عبر موقع جول اضغط هنا وعبر موقع العين الإماراتي اضغط هنا.

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