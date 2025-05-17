السبت 17 مايو 2025
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رياضة

للموسم الثاني، هاري كين هدافا للدوري الألماني

هاري كين
هاري كين

هداف الدوري الألماني، توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، بجائزة هداف الدوري الألماني البوندسليجا، بعدما أنهى الموسم برصيد 26 هدفًا.

واختُتمت منافسات البوندسليجا رسميًا اليوم السبت، في موسم شهد تتويج بايرن ميونخ باللقب، بعد أن حسم البطولة قبل جولتين من النهاية.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أصبح هاري كين أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يتوج هدافًا في أول موسمين له بالمسابقة، منذ انضمامه إلى بايرن قادمًا من توتنهام في صيف 2023.

وسجل كين آخر أهدافه في البطولة هذا الموسم خلال الجولة الأخيرة أمام هوفنهايم، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين ويؤكد مكانته كنجم أول لهجوم البافاري.

وأنهى الدولي الإنجليزي هاري كين عقدته التاريخية بالتتويج بأول لقب في مسيرته الاحترافية، بعد فوز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة 34 في تاريخه هذا  الموسم.

 

 

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