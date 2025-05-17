السبت 17 مايو 2025
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رياضة

طارق مصطفي يعلن تشكيل البنك أمام الأهلي في الدوري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

مباراة الأهلي ضد البنك، أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة الأهلي، ضمن مباريات الجولة السابعة للمرحلة النهائية من ر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب)  

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة الأهلي فى الدورى


وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى.. عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع... سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، اسحاقو يعقوبو، هشام صلاح

خط الوسط.. احمد ربيع، محمد فتحي، محمد إبراهيم، سيد عبد الله نيمار  


خط الهجوم اسامة فيصل، ياو انور

ويجلس على مقاعد البدلاء

محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد بسيوني، سيرجي اكا، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد ياسر ريان، احمد مدبولي، احمد النادري.

 

موعد مباراة الأهلي والبنك والقنوات الناقلة

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

الأهلي ضد البنك 

وواصل النادي الأهلي صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية.

وتعادل حرس الحدود أمام البنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة نفسها

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، بينما يقع البنك الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.

يذكر أن البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى حقق مفاجأة بالتعادل مع الزمالك 2-2 والفوز على بيراميدز 4-2.

 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل


1- الأهلي  52 نقطة  

2- بيراميدز  50 نقطة  

3- الزمالك  41 نقطة

4- البنك الأهلي  37 نقطة  

5-  المصري البورسعيدي  36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا  31 نقطة  

7- فاركو  31 نقطة

8- بتروجيت  26 نقطة

9- حرس الحدود  23 نقطة.

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