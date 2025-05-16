جولة التأهل للدوري الممتاز، مواجهات نارية اليوم في الجولة 36 بدوري المحترفين
دوري المحترفين، تقام اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ 36 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى بإقامة 10 مباريات.
والجدير بالذكر أن في حالة فوز فريق وادي دجلة والمقاولون العرب خلال مباراتهم اليوم يتأهل الفريقين رسميًّا إلى الدوري الممتاز.
مواعيد مباريات الجولة الـ 36 من دوري المحترفين
الترسانة ضد بترول أسيوط 5 مساء
طنطا ضد أسوان 5 مساء
لافيينا ضد ديروط 5 مساء
السكة الحديد ضد المقاولون 5 مساء
وادي دجلة ضد المنصورة 5 مساء
ابو قير ضد منتخب السويس 5 مساء
كهرباء الإسماعيلية ضد بلدية المحلة 5 مساء
بروكسي ضد راية 5 مساء
القناة ضد وي 5 مساء
الداخلية ضد سبورتنج 5 مساء
جدول ترتيب دوري المحترفين قبل الجولة الـ 36
نتائج مباريات الجولة الـ 35 من دوري المحترفين
المنصورة ضد راية - 0ـ0
الداخلية ضد بروكسي - 3ـ4
ديروط ضد طنطا - 1ـ0
منتخب السويس ضد لافيينا - 0ـ2
بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 1ـ1
بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0
سبورتنج ضد القناة - 2ـ2
الاتصالات ضد الترسانة - 1ـ1
أسوان ضد وادي دجلة - 0ـ2
المقاولون ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ0
شروط ونظام دوري المحترفين
وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.
وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.
ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".
ويسمح بوجود 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.
ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا