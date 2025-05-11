دجلة يتربع علي صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ35

دوري المحترفين، اختتمت اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 35 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى.

ويتصدر وادي دجلة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 74 نقطة، حيث يحتاج الغزلان للفوز أو التعادل في الجولة المقبلة للعودة رسميا إلي الدوري الممتاز.

جدول ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة الـ 35

نتائج مباريات الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

المنصورة ضد راية - 0ـ0

الداخلية ضد بروكسي - 3ـ4

ديروط ضد طنطا - 1ـ0

منتخب السويس ضد لافيينا - 0ـ2

بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 1ـ1

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0

سبورتنج ضد القناة - 2ـ2

الاتصالات ضد الترسانة - 1ـ1

أسوان ضد وادي دجلة - 0ـ2

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ0

وانحصرت المنافسة بين 4 فرق من أجل حسم تذاكر الصعود الثلاثة إلى الدوري الممتاز من مسابقة دوري المحترفين وهم وادي دجلة والمقاولون وأبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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