نحن الضيوف لديك، رجل أعمال إماراتي يهدي ترامب قصيدة خلال زيارته لأبوظبي

نشر الشاعر ورجل الأعمال الإماراتي مانع بن سعيد العتيبة، اليوم الخميس، قصيدة أهداها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة زيارة الأخير لأبوظبي.

رجل أعمال إماراتي يمدح ترامب في قصيدة شعرية

وأوضح رجل الأعمال القصيدة عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستجرام»، أن “القصيدة مهداة إلى فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة زيارته الميمونة لـدولة الإمارات العربية المتحدة”.



وجاءت قصيدة رجل الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية.

وحملت القصيدة عنوان «مرحبا ترامب»، وجاءت كما يلي:

رجل أعمال إماراتي يمدح ترامب في قصيدة شعرية

رجل أعمال إماراتي يمدح ترامب في قصيدة شعرية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى دولة الإمارات ضمن جولته في منطقة الشرق الأوسط.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ترامب وسط ترحيب الفرسان على صهوات الخيول وفرق الهجانة.



وقدمت فرق الفنون الشعبية الإماراتية المتنوعة عروضها احتفاء بزيارته، ثم اصطحب بن زايد ترامب إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والولايات المتحدة، وأطلقت المدفعية 21 طلقة.

بن زايد يمنح ترامب أعلى وسام في الإمارات

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، منح رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الأمريكي دونالد ترامب وسام الشيخ زايد، خلال استقباله الخميس في أبوظبي.

وجرت مراسم تقليد الوسام ــ الذي يعد أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات لرؤساء الدول وملوكها وقادتها ــ في قصر الوطن في أبوظبي في إطار زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي إلى دولة الإمارات.



ووصل ترامب، الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.



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