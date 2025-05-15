ترامب: تمكنت من حل أزمة البيض خلال أول أسبوع من رئاستي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أسعار الخضراوات والبيض انخفضت خلال الأسبوع الأول من فترة رئاسته الثانية، قائلا: “كانوا يهاجمونني بسبب ارتفاع أسعار البيض وهي الآن انخفضت بنسبة 97% عن أسعارها سابقًَا”.

ترامب يؤكد انخفاض أسعار البيض في ولايته الثانية

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، “كان المستهلكون يقولون لي نحتاج البيض لعيد الفصح، واستطعنا تخفيض أسعاره، وانخفضت أيضًا أسعار الطاقة، والبنزين ولا يوجد تضخم، استطعنا أن نستعيد اقتصادنا”.

وتابع ترامب، “أن الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها مع السعودية وقطر والإمارات سيكون لها فوائد كبيرة على الاقتصاد الأمريكي، داعيًا رئيس الإمارات إلى زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: "سيتم الترحيب بك واستضافتك بشكل يليق بك”.

بن زايد يعلن عن استثمار 1.4 تريليون دولار في أمريكا

على جانب آخر، قال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، خلال استقباله نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.



وأضاف محمد بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة، خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة".



وتابع أن "ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1,4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة".

ووصل ترامب ظهر الخميس، إلى أبوظبي في "زيارة دولة" إلى دولة الإمارات.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

ورافق الطائرة التي تقل الرئيس الأمريكي لدى دخولها أجواء دولة الإمارات سرب من الطائرات العسكرية احتفاء بزيارته حيث استأذن قائد السرب الضيف الأميركي بمرافقته إلى مطار الرئاسة مرحبًا به في دولة الإمارات.

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