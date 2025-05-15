الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

وكالة الأنباء الإماراتية تنشر فيديو لحظة وصول موكب ترامب إلى قصر الوطن

محمد بن زايد وترامب،
محمد بن زايد وترامب، فيتو

 نشرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر لحظة وصول موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قصر الوطن في أبوظبي، وذلك خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في ثالث محطاته ضمن جولة خليجية شملت الرياض والدوحة وأبوظبي.

 

 

 ورافقت طائرات مقاتلة إماراتية، بعد ظهر الخميس، الطائرة الرئاسية الأمريكية، التي تقل الرئيس دونالد ترامب بعد دخولها أجواء البلاد قادمة من قطر.

 

فيديو فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي بالطريق إلى أبوظبي

 ونشرت مارجو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشار الاتصالات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقطع فيديو على صفحتها لمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "طائرات إف-16 إماراتية ترافق طائرة الرئاسة الأمريكية شرفيًا عند وصولها إلى أبوظبي!"، في حين نشر مساعد الرئيس ونائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكاف فيديو من فوق جزيرة نخلة جبل علي في دبي بالطريق إلى أبوظبي.

 

 مأدبة عشاء رسمية في أبوظبي لترامب لدى وصوله

ومن المتوقع أن يزور الرئيس جامع الشيخ زايد الكبير، ويحضر مأدبة عشاء رسمية في أبوظبي لدى وصوله.

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ترامب الإمارات أبوظبي الدوحة قطر

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