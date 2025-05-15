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خارج الحدود

تاس: موعد انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول غير معروف

المفاوضات الروسية
المفاوضات الروسية الأوكرانية

نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مصدر روسي قوله: موعد انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول غير معروف وقد يؤجل إلى غد الجمعة.

تاس: موعد انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول غير معروف
 

وفي السياق ذاته، هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا  إذا لم يتوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

 

زيلينسكي يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا 

 ويعقد وفدا روسيا وأوكرانيا مفاوضات في إسطنبول بتركيا، من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي استمرت لأكثر من 3 سنوات.

 

وفي وقت سابق من اليوم أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا في إسطنبول.

 

الوفد الروسي إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع نظيره الأوكراني

 في سياق متصل، أفادت وكالة «تاس»، بأن الوفد الروسي وصل إلى العاصمة التركية إسطنبول لإجراء مفاوضات مع وفد أوكرانيا.

الكرملين يكشف أهداف مقترح التفاوض المباشر مع أوكرانيا

 وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان أن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وضمان مصالح روسيا.

وأضاف بيسكوف: "هدف المفاوضات واضح، ويتلخص في إزالة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان مصالح روسيا".

 

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أسطنبول روسيا زيلينسكي أوكرانيا

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