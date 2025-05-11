الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي: بدء روسيا أخيرا في التفكير بإنهاء الحرب مؤشر إيجابي

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الروسي فولوديمير زيلنسكي، اليوم الأحد: إن  بدء روسيا أخيرا في التفكير بإنهاء الحرب مؤشر إيجابي.

وشدد زيلنسكي على أن وقف إطلاق النار على أوكرانيا هو الخطوة الأولى الحقيقية نحو إنهاء الحرب.

 

وقبل وقت سابق أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.


وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بنّاءة بين الجانبين.

وأكد بوتين أن محادثاته خلال الاحتفال بذكرى النصر كانت ثرية وذات مغزى.

وأشاد الرئيس الروسي بالجنود الكوريون الشماليون الذين شاركوا في تحرير مقاطعة كورسك، حيث أكد أنهم أظهروا شجاعة وبطولة وتصرفوا باحترافية.
وقال الرئيس الروسي: "كنت سعيدًا بتوجيه الشكر شخصيًا لقادة الجيش الكوري الشمالي".


وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف إزالة الأسباب الرئيسية للنزاع. وفي تصريحاته الأخيرة، شدد بوتين على أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال حلول مؤقتة أو زيادة التصعيد، بل من خلال التوصل إلى تسوية شاملة وطويلة الأمد.


وأضاف بوتين أن من يسعى للسلام يجب أن يدعم اقتراح روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما كشف الرئيس الروسي عن أنه سيتحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة سبل الوصول إلى حل سلمي مع أوكرانيا.


وفيما يخص الجهود الدولية، أعرب بوتين عن شكره لجميع الوسطاء الذين ساعدوا في تسوية النزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأكد أن عرض روسيا لإجراء المفاوضات مع أوكرانيا لا يزال مطروحًا على الطاولة، معتبرًا أن القرار الآن بيد كييف والقوى الغربية التي تدعمها.

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