الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الإهانات قبيل محادثات وقف الحرب

بوتين وزيلينسكي،
بوتين وزيلينسكي، فيتو

تبادلت روسيا وأوكرانيا "الإهانات" قبيل محادثات مباشرة مقررة في تركيا، اليوم الخميس، في مسعى لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.

محادثات روسيا وأوكرانيا فى تركيا

فقد وصفت المتحدث-ة باسم الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"المهرج" و"الفاشل"، بعد انتقاده تشكيلة الوفد الذي أرسلته موسكو إلى إسطنبول لإجراء مباحثات السلام.

وقالت المتحدثة ماريا زاخاروفا: "من يستخدم كلمة مهزلة؟ مهرج؟ فاشل؟ شخص بلا أي عِلم".

وكان زيلينسكي انتقد الوفد الروسي إلى إسطنبول، معتبرا أن مستوى تمثيله "مهزلة" ومشككا في قدرة أعضائه على اتخاذ أي قرار في المباحثات، بعدما دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين  إلى الحضور "شخصيا" للقائه.

 محادثات سلام ترعاها تركيا لن يحضرها بوتين

ووصل زيلينسكي إلى أنقرة، الخميس، من أجل محادثات سلام ترعاها تركيا لن يحضرها بوتين.

ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون في إسطنبول على نحو منفصل، في محادثات مباشرة.

وهبطت طائرة زيلينسكي في أنقرة، ومن المقرر أن يجتمع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ظهرا.

ضرورة وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان سيناقش الحرب الروسية الأوكرانية مع نظيره الأوكراني، و"سيحث على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام"، خلال اجتماعه مع زيلينسكي.

وكانت زاخاروفا صرحت في وقت سابق من الخميس، أنه تم تأجيل المحادثات المقترحة بين روسيا وأوكرانيا إلى النصف الثاني من اليوم بناء على مبادرة من الجانب التركي.

والأحد اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في تركيا، لكن الكرملين إلا أن الرئيس الروسي لن يحضرها.

 

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روسيا وأوكرانيا تركيا حادثات مباشرة وقف الحرب موسكو أسطنبول

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