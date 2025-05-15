الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

روسيا تطالب بضغط غربي على أوكرانيا للتوجه إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

 قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس: يجب أن يضغط الغرب على أوكرانيا للتوجه إلى طاولة المفاوضات في إسطنبول.

ويأتي ذلك بعدما هدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا  إذا لم يتوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

 

زيلينسكي يهدد بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا 

 ويعقد وفدا روسيا وأوكرانيا مفاوضات في إسطنبول بتركيا، من أجل وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي استمرت لأكثر من 3 سنوات.

وفي وقت سابق من اليوم أعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعدادها لإجراء مفاوضات جادة مع أوكرانيا في إسطنبول.

الوفد الروسي إلى تركيا لإجراء مفاوضات مع نظيره الأوكراني

في سياق متصل، أفادت وكالة «تاس»، بأن الوفد الروسي وصل إلى العاصمة التركية إسطنبول لإجراء مفاوضات مع وفد أوكرانيا.

الكرملين يكشف أهداف مقترح التفاوض المباشر مع أوكرانيا

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان أن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وضمان مصالح روسيا.

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زيلينسكي أسطنبول روسيا أوكرانيا

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