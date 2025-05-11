الأحد 11 مايو 2025
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خارج الحدود

الكرملين: روسيا ترفض فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد، أن روسيا ترفض فكرة نشر قوات "حفظ السلام" الأوروبية على الأراضي الأوكرانية.

وقال الكرملين: "روسيا لن تسمح بوجود بنية تحتية لـ الناتو قرب حدودها".

 

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في بيان: أن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا إزالة الأسباب الجذرية للنزاع، وضمان مصالح روسيا.

وأضاف بيسكوف: "هدف المفاوضات واضح، ويتلخص في إزالة الأسباب الجذرية للنزاع وضمان مصالح روسيا".

 

إزالة أسباب النزاع وضمان مصالح روسيا

وتابع: "الجانب الأوكراني ليس مستقلا، بل عليه أوصياء، أجبروا أوكرانيا في المرة الماضية على الانسحاب من التفاوض ورفض التوقيع على الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه".

وفي وقت سابق، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كييف استئناف المفاوضات في 15 مايو الجاري في إسطنبول دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها أوكرانيا نهاية عام 2022.

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الكرملين الأراضي الأوكرانية الناتو روسيا أوكرانيا

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