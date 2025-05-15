أول لقب منذ نصف قرن، احتفالات لاعبي بولونيا بعد التتويج بكأس إيطاليا (فيديو)

نهائي كأس إيطاليا، توج فريق بولونيا ببطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على إيه سي ميلان، بعد الفوز بنتيجة 0/1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ملعب “الأولمبيكو”، ضمن نهائي كأس إيطاليا.

Special celebrations for Vincenzo Italiano 😆#CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/5r1BTl1BXT — Lega Serie A (@SerieA_EN) May 14, 2025

بولونيا انتزع اليوم اللقب الثالث في تاريخ "الروسوبلو"، والأول منذ سنة 1974، وقد جاء بفضل رؤية المدرب فينشينزو إيطاليانو وتخطيط الإدارة التي يقودها جوي سابوتو.

واحتفالية الليلة كانت خاصة للمدرب إيطاليانو، الذي يحقق أول ألقابه كمدرب، وقد تكون أيضًا وداعية لكونسيساو مع ميلان، وسط مؤشرات على تغييرات مرتقبة داخل النادي اللومباردي.





بدأت المباراة بسيطرة من لاعبي ميلان، وكانت أولى الفرص في الدقيقة الرابعة بعد اختراق من الجهة اليسرى من رافائيل لياو قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أليكس خيمينيز ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة السابعة، رد بولونيا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من لويس فيرجسون لاعب بولونيا ولكن مرت بجانب القائم الأيسر.

وفي الدقيقة الثامنة، احتسب الحكم ركلة حرة لصالح بولونيا نفذها لويس فيرجسون بتمريرة ثم عرضية مباغتة قابلها بتسديدة رأسية سانتياجو كاسترو ولكن أبعدها ببراعة مايك مينيان حارس مرمى ميلان.

وفي الدقيقة 11، أنقذ لوكاس سكوروبسكي حارس بولونيا، مرماه من هدف مؤكد بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب ميلان أليكس خيمينيز قابلها بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لوكا يوفيتش بتسديدة دون رقابة دفاعية تصدى لها ببراعة حارس المرمى.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط بتعادل الفريقين سلبيًّا.

وجاء هدف بولونيا في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه دان ندوي.

تشكيل ميلان أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا

وجاء تشكيل ميلان أمام بولونيا في نهائي كأس إيطاليا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراهينيا بافلوفيتش.

الوسط: أليكس خيمينيز – يوسف فوفانا – تيجاني رينديرز – ثيو هيرنانديز.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – لوكا يوفيتش – رافائيل لياو.

تشكيل بولونيا ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا

فيما ضم تشكيل بولونيا ضد ميلان في نهائي كأس إيطاليا كلًّا من:

حراسة المرمى: لوكاس سكوربسكي.

الدفاع: أيميل هولم – سام بوكيما – جون لوكيمي – خوان ميراندا.

الوسط: ريكاردو أورسوليني - فيرجسون – ريمو فرويلر – جيوفاني فابيان.

الهجوم: دان ندوي – سانتياجو كاسترو.

وتأهل فريق بولونيا إلي الدوري الأوروبي الموسم المقبل بصفته حامل اللقب.

وكان ميلان وبولونيا التقيا مؤخرًا ضمن منافسات الدوري الإيطالي، حيث قلب ميلان تأخره إلى فوز بنتيجة 3-1 على أرضه.

ونجح نادي ميلان في التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز أمام ساسولو بنتيجة 6-1، قبل أن يقصي روما بثلاثية مقابل هدف، ليواجه غريمه التقليدي إنتر في نصف النهائي ويتعادل معه ذهابًا 1-1، ثم يحقق فوزًا عريضًا إيابًا بنتيجة 3-0، ليحسم بطاقة العبور برباعية في مجموع المباراتين.

في المقابل، تأهل بولونيا بعد فوز كبير على مونزا (4-0) في بداية مشواره، ثم الفوز على أتالانتا في ربع النهائي بهدف دون رد خارج أرضه، وواصل تفوقه في نصف النهائي على حساب إمبولي، بثلاثية نظيفة ذهابًا، و2-1 إيابا، ليحجز مكانه في النهائي لأول مرة منذ 1974.

ويمتلك ميلان خبرة كبيرة في نهائيات كأس إيطاليا، حيث سبق له الظهور في 14 نهائيًا، وحقق اللقب في 5 مناسبات، كان آخرها عام 2003 عندما تفوق على روما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما آخر ظهور لفريق ميلان في النهائي فكان عام 2018، حين خسر أمام يوفنتوس، في حين تعود آخر مرة فاز فيها بنهائي يُقام في العاصمة روما إلى عام 1973، حين تغلب على يوفنتوس.

في المقابل، يخوض بولونيا النهائي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز في النهائيين السابقين اللذين خاضهما، ويعود آخر تتويج للفريق في البطولة إلى عام 1974، حين تغلب على باليرمو بركلات الترجيح.

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