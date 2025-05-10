ميلان ينعش آماله الأوروبية بالفوز على بولونيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

فاز فريق ميلان على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "سان سيرو" في افتتاح مباريات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.



أحرز هدف بولونيا ريكاردو في الدقيقة 48 بينما سجل ثلاثية ميلان سانتياجو خيمينيز هدفين 72 و91 وكريستيان في الدقيقة 78.

ورفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثالث على التوالي في الدوري، ليقترب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.



تشكيل ميلان أمام بولونيا

أعلن سيرجو كونسيساو المدير الفني لفريق ميلان عن تشكيل مواجهة ضيفه فريق بولونيا

حراسة المرمى: ماينان.

الدفاع: توموري، جابيا، بافلوفيتش وخيمينيز.

الوسط: رايندرز، تشيك وثيو هيرنانديز.

الهجوم: بولسيتش، فيليكس ويوفيتش.



ميلان ضد بولونيا

ويحتل ميلان المركز الـ 8 برصيد 60 نقطة ويفصله 3 نقاط عن المركز السادس المؤهل لدورى المؤتمر الأوروبي والذي يحتله حاليا لاتسيو برصيد 63 نقطة، فيما يحتل بولونيا المركز الـ 7 برصيد 62 بفارق نقطة واحدة فقط عن لاتسيو.

وحمل لاعبو ميلان، أسماء مختلفة على قمصانهم خلال مواجهة بولونيا، ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن هذا الأسبوع يصادف عيد الأم في إيطاليا، لذلك قرر ميلان تكريم أمهات اللاعبين.

ويضع جميع اللاعبين أسماء أمهاتهم على ظهر قمصانهم ضد بولونيا، فيما قرأ المذيع الداخلي الأسماء بصوت عال قبل بداية المباراة.



وأفاد الموقع، أن صالة كبار الشخصيات في ملعب سان سيرو، تم تخصيصها لأمهات وأطفال لاعبي الفريق الأول والمدربين وأعضاء الجهاز الفني بالنادي.

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