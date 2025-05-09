توموري يثير أزمة في ميلان قبل نهائي كأس إيطاليا

أثار فيكايو توموري، مدافع ميلان، حالة من القلق لدى فريقه بعد إصابته خلال مباراة بولونيا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي، وقبل أيام من مواجهة الفريق ذاته في نهائي كأس إيطاليا الأربعاء المقبل.

وخرج توموري من ملعب سان سيرو بعد 14 دقيقة فقط، إثر محاولته قطع تمريرة حاسمة لبولونيا برأسه إلى حارس مرماه ماينان.

وواصل الركض لكنه تعثر وسقط برأسه على ظهر لاعب بولونيا، مما تسبب في فقدان توازنه.

وطلب الدولي الإنجليزي العلاج فورًا، وحاول استكمال اللعب لدقائق قبل أن يسقط مجددًا.

وأفادت قناة "سكاي سبورت إيطاليا" أن توموري أبلغ الطاقم الطبي شعوره بالدوار وصعوبة في الرؤية، مشيرا إلى ألم في رقبته نتيجة الصدمة.

واضطر المدرب سيرجيو كونسيساو لإجراء تبديل إجباري بدخول مالك ثياو بدلًا منه، وتبقى مشاركة توموري في نهائي الكأس محل شك.

ويحتل بولونيا المركز السابع في الكالتشيو برصيد 62 نقطة، بينما يقع ميلان في المركز التاسع برصيد 57 نقطة.

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