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حوادث

به عدة طعنات، تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب بالمقطم

جثة، فيتو
جثة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب مقتولًا بعدة طعنات متفرقة بجسده وملقاة بمقابر الإباجية بمنطقة المقطم.

 

العثور على جثة شاب بالمقطم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بمقابر الإباجية بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به عدة طعنات متفرقة بجسده وملقاة بمقابر الإباجية في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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