أخبار الحوادث اليوم.. اصطدام قطار أبو زعبل بسيارة نقل بالقليوبية..الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أوضحت وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، يتضمن شكوى إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على طفلة، والتسبب في إصابتها بمحافظة الشرقية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الواقعة وضبط مرتكبيها.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحا أبيض داخل أحد المساجد بالقاهرة.

واصلت الأجهزة الأمنية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية بعدد من المحافظات؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مكتب سياحي غير مرخص تورط في النصب والاحتيال على المواطنين.

نجحت قوات الحماية المدنية القليوبية في إخماد حريق اندلع داخل مخزن تابع لأحد مصانع الحلويات بمنطقة عزبة عبدالكريم نصر بحي شرق شبرا الخيمة القليوبية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية؛ فقد كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل المنيا".

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد حقيقة مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكي" بصحبته سيدة، وهما في حالة تشاجر داخل السيارة أثناء سيرها على أحد الطرق السريعة بمحافظة الجيزة، ما دفع عددًا من قائدي السيارات لمحاولة استيقافه، اعتقادًا منهم بأنه يقوم بخطف السيدة، إلا أنه فر هاربًا.

شهدت منطقة أبو زعبل بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث اصطدام قطار بسيارة نصف نقل محملة بمواد خام للبلاستيك، دون وقوع أي خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نجحت قيادات مديرية أمن محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، في ضبط شخص لقيامه بحفر داخل محيط ضريح الأمير حسن شركس، الكائن في مسجد الميري بكوم الشقافة بغرب المحافظة.

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