في واقعة أثارت موجة من الغضب والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر اقتحام مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة منتقبة، لأحد المساجد أثناء الصلاة في منطقة مدينة السلام بالقاهرة.

5 اتهامات تواجه المتهمين باقتحام مسجد بمدينة السلام أثناء الصلاة

تفاصيل الواقعة حسب التحريات الأولية، بدأت القصة بمشاجرة بين طرفين في أحد شوارع مدينة السلام، وأثناء الشجار، لجأ أحد الشباب إلى المسجد محاولًا الاحتماء بداخله، ظنًا منه أن حرمة المكان ستمنع استمرار الاعتداء.

وأشار الفحص المبدئى، إلى أن الطرف الآخر لم يعبأ بحرمة المسجد، ولحقوا به إلى الداخل حاملين العصي (الشوم)، واعتدوا عليه خلال الصلاة في مشهد صادم للمصلين.

رد فعل الأجهزة الأمنية

وفور تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية بالقاهرة للتحقيق في ملابساته، وبدأت الفرق الأمنية في تفريغ الكاميرات المحيطة بالموقع لتحديد هوية المتورطين.

وتمكن رجال الشرطة من تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وضبطهم للتحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة إليهم والعرض على النيابة العامة.

ويواجه المتهمون اتهامات عدة من بينها؛ استعراض القوة والبلطجة وانتهاكات حرمة الأماكن الدينية وترويع المواطنين، والشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء.

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