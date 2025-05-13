الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

الامن يكشف حقيقة
الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على الطريق

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد حقيقة مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة "ملاكي" بصحبته سيدة، وهما في حالة تشاجر داخل السيارة أثناء سيرها على أحد الطرق السريعة بمحافظة الجيزة، ما دفع عددًا من قائدي السيارات لمحاولة استيقافه، اعتقادًا منهم بأنه يقوم بخطف السيدة، إلا أنه فر هاربًا.

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة
الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

التحريات تكشف التفاصيل الكاملة

بفحص الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط قائد السيارة، وتبين أنه تاجر سيارات، مصاب بخدوش في الوجه، كما تم ضبط السيدة التي كانت بصحبته، وتبين أنها طليقته، ومصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

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وبمواجهتهما، أقرا بوقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب خلافات شخصية، ما أدى إلى إصابتهما، كما حاولت السيدة فتح باب السيارة أثناء سيرها لإجباره على التوقف ومغادرتها، ولم يقم أي منهما بتحرير محضر رسمي بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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