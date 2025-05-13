الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، أحدهم يحمل سلاحا أبيض داخل أحد المساجد بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجارى حدثت مشاجرة بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، بين؛ طرف أول (شخصين وسيدتين – مقيمين بدائرة القسم).. طرف ثان (أحد الأشخاص وزوجته – مقيمين بدائرة القسم)؛ لقيام الطرف الأول بتركيب كاميرات مراقبة للمحل الخاص به، والمتواجد أسفل العقار محل إقامة الطرف الثانى، واعتراضهم على تركيب تلك الكاميرات.

فني تركيب الكاميرات حاول الاختباء بالمسجد

وأوضح الفحص الأولى: تعدى على إثر ذلك الطرفان على بعضهم، وأثناء محاولة فنى تركيب الكاميرات الاختباء بأحد المساجد الملاصقة للعقار، دخل الطرفان خلفه للمسجد، واستمروا فى التعدى على بعضهم باستخدام عصى خشبية، "وأحدهم كان يحمل سلاحا أبيض"؛ مما نتج عنه إصابة أحد الأشخاص بكدمة بالوجه.

5 اتهامات تواجه المتهمين باقتحام مسجد بمدينة السلام أثناء الصلاة

أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف ملابسات استجداء فتاة ووالدتها للمواطنين.. مشاجرتين في بولاق وكفر الشيخ.. 5 اتهامات تواجه المتهمين باقتحام مسجد بالسلام

وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

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