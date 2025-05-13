الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

ضبط مكتب سياحي وهمي يروج لرحلات "حج وعمرة" بدون ترخيص ويستولى على أموال المواطنين

رحلات حج وعمرة
رحلات "حج وعمرة"

 تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مكتب سياحي غير مرخص تورط في النصب والاحتيال على المواطنين.

 

ضبط مكتب سياحي وهمي يروج لرحلات "حج وعمرة" بدون ترخيص

 وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام مكتب سياحي، يعمل بدون ترخيص، بالإعلان عن تنظيم برامج سياحية ودينية (حج – عمرة) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إيهام المواطنين بأنه مكتب رسمي مرخص، في حين أنه لا يمتلك أي سند قانوني لمزاولة هذا النشاط.

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وقد تبين أن القائمين على المكتب استولوا على مبالغ مالية من الضحايا بزعم تنظيم تلك الرحلات، وذلك في محاولة منهم للنصب والاحتيال على المواطنين الباحثين عن أداء مناسك الحج والعمرة أو الانضمام لبرامج سياحية داخلية وخارجية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المسؤول عن إدارة المكتب، وعُثر بداخله على عدد من أوراق الدعاية الخاصة بالرحلات، ودفاتر إيصالات استلام نقدية من العملاء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار جهود الوزارة لحماية حقوق المواطنين والتصدي لكافة صور النصب والاحتيال.

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