تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط قائد سيارة ربع نقل ظهر في أحد المنشورات المتداولة وهو يسير عكس الاتجاه بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "السير عكس الاتجاه" بالشيخ زايد.. وضبط قائد السيارة

وجرى تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر الواقعة، ما أثار استياء المتابعين نتيجة الخطورة البالغة لمثل هذا السلوك المروري المُخالف.

فيديو "السير عكس الاتجاه" بالشيخ زايد.. وضبط قائد السيارة

وعلى الفور، قامت الأجهزة المعنية بفحص الواقعة، حيث تم تحديد وضبط السيارة وقائدها – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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