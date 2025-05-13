الثلاثاء 13 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إخماد حريق اندلع بمخزن تابع لمصنع حلويات في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

حريق مصنع حلويات
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية القليوبية في إخماد حريق اندلع داخل مخزن تابع لأحد مصانع الحلويات بمنطقة عزبة عبدالكريم نصر بحي شرق شبرا الخيمة القليوبية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تعليم القليوبية تنظم جلسات تدريب لطلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت الجديد

إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة في القليوبية

السيطرة على حريق بمخزن تابع لمصنع حلويات في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

وكانت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة  القليوبية  تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق بمخزن في شارع 25. 

وعلى الفور، انتقل المهندس محمد البسيوني، رئيس الحي، يرافقه مسؤولو الإدارة الهندسية وإدارة الأزمات إلى موقع الحريق، كما تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط متابعة ميدانية من مسؤولي الحي. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتجري الجهات المختصة حاليًا أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو
حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حي شرق شبرا الخيمة حي شرق شبرا شبرا الخيمة شرق شبرا الخيمة

مواد متعلقة

تعليم القليوبية تنظم جلسات تدريب لطلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت الجديد

إحالة عاطل للمفتي بتهمة قتل سيدة في القليوبية

لمدة 7 ساعات، انقطاع المياه عن بعض مناطق القليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مجزر كفر شكر الآلي

الأكثر قراءة

تغييرات بالجملة في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اقتحام مسجد بالسلام والاعتداء على شاب

الإمارات تعلن عن الإقامة الزرقاء لمدة 10 سنوات لهذه الفئات

شاهد، حديث جانبي بين بنشرقي وحكم مباراة الأهلي وسيراميكا

الأهلي يهزم سيراميكا بهدف ويواصل صدارة الدوري المصري (صور)

لماذا استبدلت السعودية لون سجادة استقبال الرئيس الأمريكي من الأحمر للبنفسجي؟ مقارنة بين زيارة ترامب وبايدن

الامن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة داخل سيارة على طريق سريع بالجيزة

لجنة محددات العدالة الاجتماعية: استبعاد غير المستحقين للدعم بشكل تدريجي وعادل

خدمات

المزيد

أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

أتربة تغطي المحافظات وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف عن سيناريو الصعب

تعرف على أسعار النحاس اليوم

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد إقرار قانون الفتوى.. دار الإفتاء تطلق برنامجا تدريبيا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الحسد يضر صاحبه وكيف تعرف أنك محسود

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالمكر والخبث وعدم الوفاء

أحكام خاصة بالحيض في الحج والعمرة

المزيد
الجريدة الرسمية