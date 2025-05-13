إخماد حريق اندلع بمخزن تابع لمصنع حلويات في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

نجحت قوات الحماية المدنية القليوبية في إخماد حريق اندلع داخل مخزن تابع لأحد مصانع الحلويات بمنطقة عزبة عبدالكريم نصر بحي شرق شبرا الخيمة القليوبية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق بمخزن تابع لمصنع حلويات في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

وكانت غرفة عمليات حي شرق شبرا الخيمة القليوبية تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، بنشوب حريق بمخزن في شارع 25.

وعلى الفور، انتقل المهندس محمد البسيوني، رئيس الحي، يرافقه مسؤولو الإدارة الهندسية وإدارة الأزمات إلى موقع الحريق، كما تم الدفع بعدد 2 سيارة إطفاء.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، وسط متابعة ميدانية من مسؤولي الحي. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتجري الجهات المختصة حاليًا أعمال المعاينة للوقوف على أسباب الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

حريق مصنع حلويات شبرا الخيمة،فيتو

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