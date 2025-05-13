الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

ضبط شخص أثناء التنقيب عن الآثار داخل ضريح الأمير حسن شركس بالإسكندرية

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

نجحت قيادات مديرية أمن محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، في ضبط  شخص  لقيامه بحفر داخل محيط ضريح الأمير حسن شركس، الكائن في مسجد الميري بكوم الشقافة بغرب المحافظة.

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وكان قد تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بقيام شخص بأعمال حفر داخل محيط ضريح الأمير حسن شركس بكوم الشقافة.

 

على الفور انتقل رجال الأمن لمكان البلاغ بالمنطقة والقيام بضبط الشخص، كما كشفت التحريات الأولية، طبقا لأقوال المتهم أن أعمال الحفر كانت تتم بهدف تطوير داخل الضريح، وبناء قبة علوية وحفر أسفل المكان لعمل أعمدة للقبة، وجرى وقف هذه الأعمال والتحفظ على الأدوات والقائم عليها.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة وصحة أقوال المتهم بشأن أعمال ترميم وبناء داخل الضريح.

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الاسكندرية مسجد الميري الأجهزة الأمنية

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