الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بـ 22 مليون جنيه بالمحافظات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 واصلت  الأجهزة الأمنية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية بعدد من المحافظات؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، ومواجهة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

 

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط كميات من المخدرات

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر خطرة بمحاولة جلب وترويج كميات من المواد المخدرة، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

 

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وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، ما أسفر عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظتي قنا وأسوان، حيث تبين أن المتهمين محكوم عليهم في قضايا جنايات بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، شملت: (قتل، شروع في قتل، اتجار في مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح ناري، وحريق عمد).

كما تم ضبط باقي المتهمين المتورطين في تلك القضايا، وبحوزتهم قرابة 368 كجم من المواد المخدرة المتنوعة تشمل: حشيش، هيدرو، بانجو، هيروين، شابو، بودر، 37 قطعة سلاح ناري تنوعت بين: 10 بنادق آلية، 14 بندقية خرطوش، 11 فرد محلي، و2 طبنجة، ذخائر متعددة الأعيرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 22 مليون جنيه.

 وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحاسمة للقضاء على كافة صور الجريمة وضبط الخارجين عن القانون.

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الاتجار في المواد المخدرة الأسلحة النارية قطاع الأمن قطاع الأمن المركزي وزارة الداخلية

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