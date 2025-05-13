الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على طفلة بالشرقية

أوضحت وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو، يتضمن شكوى إحدى السيدات من قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على طفلة، والتسبب في إصابتها بمحافظة الشرقية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الواقعة وضبط مرتكبيها.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا من سيدتين، برفقتهما طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وتظهر عليها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بالجسم، أفادوا خلاله بتعرض الطفلة للاعتداء بالضرب من قبل ثلاث سيدات وعامل، مما أدى إلى إصابتها.

وعلى الفور، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما نُسب إليهم، موضحين أن الطفلة كانت تقيم لديهم، نظرًا لكون والدتها محبوسة على ذمة إحدى القضايا، وادعوا أن الاعتداء تم بدعوى "تأديبها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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