مقتل شاب على يد آخر بسبب أولوية المرور في شبرا الخيمة

شهدت منشية عبدالمنعم رياض بمدينة شبرا الخيمة القليوبية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب طعنا على يد آخر بسبب أولوية المرور، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط شاب جثة هامدة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشادة كلامية بين المجني ويدعى «أحمد.ع» سائق توك توك، وشاب آخر يدعى «مراد» أثناء قيادته دراجة نارية موتوسيكل، بسبب أولوية المرور بمنطقة منشية عبدالمنعم رياض دائرة القسم، قام علي إثرها الأخير بطعن الأول بسلاح أبيض مما أودي بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد مصطفى الحصري والنقيب أحمد خليل معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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