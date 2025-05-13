الثلاثاء 13 مايو 2025
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حوادث

تحرير 1035 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 46 سيارة ودراجة نارية متروكة

مخالفة ملصق إلكتروني
مخالفة ملصق إلكتروني

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور، 1035 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما رفعت الأجهزة المعنية  46 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 546 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

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ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

 

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

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الادارة العامة للمرور السيارات المتهالكة مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني فحص المركبات سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة

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