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محافظات

تفاصيل تعدى شخص على طفلة داخل مسكنها بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

شهدت محافظة الشرقية خلال العام المنقضي 2024 عندما تجرد شاب عشرينى من كل معاني الإنسانية وأقدم على اغتصاب طفلة داخل مسكن أهليتها بدائرة مركزشرطة بلبيس مستغلا غياب والدتها فيما تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط المتهم..ما القصة؟

جنايات الزقازيق تقضي بالسجن 5 سنوات علي طبيب الشرقية

سائق يتعدى جنسيا علي طفلة في بلبيس

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت اخطارا بورود بلاغ من أسرة طفلة تدعي"م.م" يفيد قيام شاب يدعى"عبدالله.س.ع"21 سنة (سائق) بهتك عرضها بالقوة والتعدى عليها جسديا بمنزل اهليتها مستغلا غياب والدتها.

وفي وقت لاحق تمكنت القوات من ضبط الشاب المتهم وتحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة العامة التى قررت حبسه علي ذمة التحقيقات وأحالت النيابة المجني عليها لتوقيع الكشف الطبي عليها، وكلّفت الطب الشرعي بموافاتها بتقرير الفحص الطبي إذ إنّه الدليل الفني المعتمد لديها لتوثيق الاتهام.

قرارمحكمة جنايات الزقازيق بشأن المتهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية برئاسة المستشارهيثم حسن الضوي رئيس المحكمة بالسجن المشدد للشاب المتهم بالتعدى جنسيا علي طفلة بلبيس لمدة 15 عاما.

عقوبة التحرش الجنسي..عاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين 

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض.. يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك

ونصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

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