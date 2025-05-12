أغرب القضايا.. اغتصاب طفلة وقتلها على يد 3 صبية في العياط.. مراهق يهتك عرض كلبة في الشارع.. وأم تتخلص من صغيرتها لإرضاء عشيقها

بين أروقة النيابات والمحاكم توجد بعض الوقائع الغريبة التي تخرج خارج نطاق العقل ولا يستوعبها، نظرا لبشاعتها ومدى جرمها وتترك الجميع في تخبط وحيرة، ومن أبرز هذه القضايا، واقعة مأساوية تعرضت لها طفلة بمنطقة العياط في الجيزة والتي استدرجها جارها بدعوى شراء كيس شيبسي، وهو الأمر الذي قابلته الفتاة بالقبول نظرا للثقة التي تضعها فيه ولكن لم تعرف أنه ذئب ارتدى ملابس الصداقة والإخوة.

اغتصاب طفلة العياط وقتلها على يد 3 صبية

واتفق الصبي مع اثنين من أصحابه أعوام الـ 15 والـ 17 عاما على تقليد مشاهد إباحية يرونها عبر شبكة الإنترنت واختاروا الطفلة ضحيتهم ومن سيجربون فيها ما يشاهدونه.

اصطحب الصبي الفتاة إلى أرض زراعية نائية بعيدة عن أعين الناس، ثم ظهر الإثنين الآخرين رفاق المتهم من بين الزراعات وامسكوا بالفتاة وقيدوها ثم لجموا صوتها وافقدوها الحركة وتناوبوا على اغتصابها واحد تلو الآخر فعجز جسد الصغيرة عن التحمل فخارت قواها وأغمي عليها.

لم يرحم الصغار الفتاة واستمروا في اغتصابها وما إن انتهوا حتى خافوا أن يكتشف أمرهم فقتلوها ثم حملوها وألقوها بمجرى مائي وتركوها تغرق حتى الموت.

وكانت مباحث قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص يفيد خلاله بتغيب ابنته الطفلة عن منزلها بقرية بدائرة بيدف التابعة لدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور بدأ رجال المباحث في إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتم تشكيل فريق للبحث عن الفتاة، حتى تم العثور عليها غارقة في مياه أحد المصارف التابعة لمركز الشرطة، وكشفت التحقيقات أن 3 مراهقين اغتصبوها ثم قتلوها وألقوها في المجرى المائي لإخفاء جريمتهم.

أجنبي يهتك عرض كلبة بحدائق الأهرام

وفي واقعة أخرى تلقت مباحث قسم شرطة حدائق الأهرام بلاغا يفيد بقيام مراهق يبلغ من العمر 13 عاما يحمل جنسية إحدى الدول بهتك عرض كلبة بالشارع.

وكانت المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بورود فيديو بعنوان "ابن بواب يغتصب كلبة شارع بحدائق الأهرام"، وآخر بعنوان: “اغتصاب بوضح النهار ويظهر فيه مراهق يلمس أعضاء تناسلية من كلب بلدي بشكل متكرر ثم يقوم المتهم بالهروب بعد نباح الكلب”.

وتم التواصل مع ناشرة الفيديو "أ. ح"، 42 سنة، وتبين أنها مقيمة بالعقار الذي حدثت أمامه الواقعة، وتم الوصول لها، وتبين حصولها على الفيديو من كاميرات المراقبة المثبتة أمام العقار.

وتبين أن السيدة هي من نشرت الفيديوهات عقب إنشاء صفحة وهمية على "فيسبوك"، بعد حصولها عليه من كاميرات المراقبة، واعترفت بنشره بقصد تحقيق مشاهدات عالية والتوعية بالقصة.

وتم ضبط المتهم "س. س"، 13 سنة، يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية، واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي أمرت بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 5 آلاف جنيه.

أم تقتل رضيعتها لإرضاء عشيقها

وفي الهرم بالجيزة تجردت أم من مشاعر الأمومة، وقتلت طفلتها تعذيبا من أجل إرضاء عشيقها، وعقب القبض على المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.

وأمام جهات التحقيق قالت المتهمة إنها تعرفت على عشيقها بعد حبس زوجها في إحدى القضايا، ثم بدأ يمارسان الرذيلة داخل عش الزوجية.

وأضافت بأن الطفلة كانت شديدة البكاء وهو الأمر الذي لم يعجب عشيقها وانهال عليها بالضرب واطفأ السجائر في جسدها لإسكاتها، حتى انقطع صوتها فحملتها إلى المستشفى ولكن بعد فوات الآوان ولفظت الصغيرة أنفاسها الأخيرة وراحت ضحية شهوة أمها.

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