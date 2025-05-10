الأحد 11 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق مصنع البلاستيك بأكتوبر والمعمل الجنائي يفحص أسبابه (صور)

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق مصنع اكتوبر،فيتو

 نجحت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في إخماد حريق  نشب بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر أسفر عن إصابة 11 شخصا من بينهم 4 تم إسعافهم بموقع الحادث بينما تم نقل 7 الي المستشفي العام.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص أثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء عمليات التبريد التي تقوم به الآن.

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه. بـ  3 خزانات مياه وسلالم السيطرة علي الحريق.

 


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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إدارة الحماية المدنية بمصنع بلاستيك المستشفي المعمل الجنائي

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