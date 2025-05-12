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حوادث

تطور جديد فى خلاف أبناء محمود عبد العزيز ضد بوسي شلبي

الفنان الراحل محمود
الفنان الراحل محمود عبد العزيز

 

شهد الخلاف القائم بين أبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز ضد الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما تطورا جديدا وصل إلى قسم الشرطة.

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تقدم الفنان محمد عبد العزيز وشقيقه كريم عبد العزيز، نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الشيخ زايد ضد الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، يتهمانها فيه بادعاء غير صحيح خلال ظهور إعلامي بأنها "أرملة الفنان الراحل"، رغم وقوع الطلاق بينهما قبل وفاته.

وأوضح المحامي الموكل عن الشقيقين أن التصريحات التي أدلت بها الإعلامية لا تستند إلى وقائع صحيحة، وتسببت في أذى معنوي لأسرة الفنان، مؤكدًا أن موكليه يطالبان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة المختصة لبدء التحقيق.

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أبناء الفنان محمود عبد العزيز بوسي شلبي محمد عبد العزيز كريم عبد العزيز قسم شرطة الشيخ زايد

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