السبت 10 مايو 2025
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حوادث

بعد امتداده لمخزن ومسجد مجاور، 11 مصابا في حريق مصنع البلاستيك بأكتوبر

ارتفاع عدد مصابي
ارتفاع عدد مصابي حريق مصنع في اكتوبر،فيتو

نقلت سيارات الإسعاف 11 شخصا إثر إصابتهم بحالة اختناق في حريق بمصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية في أكتوبر للمستشفي العام.

يأتي ذلك وسط محاولات  قوات الحماية المدنية إخماد  الحريق الذي اندلع بالمصنع حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء و3 خزانات مياه وسلم هيدروليكي، للسيطرة على حريق، وامتدت نيرانه إلى مخزن مجاور بالإضافة إلى مسجد قريب من موقع المصنع.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة،  تلقت بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مصنع بلاستيك مكون من 3 طوابق بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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اكتوبر الحماية المدنية شرطة النجدة مصنع بلاستيك

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