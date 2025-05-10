بعد واقعة بوسي شلبي وأبناء محمود عبد العزيز، حالات تمنع الزوجة من الميراث

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة من الجدل والتفاعل، بعد الخلاف العلني الذي ظهر بين الإعلامية بوسي شلبي وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، حول حقيقة زواجها من النجم الراحل، ومدى أحقيتها في الميراث من تركته بعد وفاته.

وأكدت بوسي شلبي في تصريحات إعلامية متفرقة أنها كانت زوجة رسمية للفنان الراحل حتى وفاته، بينما نفى أولاده هذه الرواية، مشيرين إلى أن الزواج لم يكن موثقًا أو رسميًا، ما أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين حول حالات أحقية أو منع الزوجة من الميراث.

ودشن رواد مواقع التواصل هاشتاج بعنوان #ميراث_محمود_عبدالعزيز، طالبوا فيه بتوضيح قانوني وديني بشأن الحالات التي تستحق فيها الزوجة الميراث من زوجها، وتلك التي تُحرم فيه من الإرث، خاصة مع تضارب التصريحات بين الطرفين.

الحالات التي تمنع الزوجة من الميراث:

الطلاق البائن: لا ترث الزوجة من زوجها إذا كان الطلاق بائنًا، سواء بينونة صغرى أو كبرى، حتى وإن كانت في فترة العدة.

انقضاء العدة قبل الوفاة: إذا توفي الزوج بعد انتهاء عدة الطلاق، فلا ميراث للزوجة.

الطلاق قبل الدخول: لا ترث الزوجة إذا طلقها زوجها قبل الدخول بها، لأنه لا تجب عليها عدة.

بلوغ سن اليأس: إذا كانت الزوجة آيسة (تجاوزت 55 عامًا)، فلا عدة عليها، وبالتالي لا ميراث لها بعد الطلاق.

طلاق بائن ثم وفاة الزوج بعد العدة: لا ترث، إلا إذا كان الطلاق بنيّة حرمانها من الميراث في مرض موته.

الحالات التي تعطي للزوجة الحق في الميراث:

الطلاق الرجعي: ترث الزوجة إذا مات زوجها أثناء فترة العدة بعد الطلاق الرجعي.

الطلاق غير الموثق (العرفي): إذا لم يسجل الطلاق في الوثائق الرسمية، فيظل الزواج قائمًا شرعًا وتستحق الزوجة الميراث.

الوفاة خلال العدة في طلاق يجوز فيه الرجعة: تستحق الزوجة الميراث إذا مات زوجها خلال العدة التي يمكنه فيها إرجاعها لعصمته.

الطلاق في مرض الموت بنيّة الحرمان: إذا طلقها زوجها وهو مريض مرض الموت بنية حرمانها من الميراث، فلها أن ترثه شرعًا.

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