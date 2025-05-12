إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بقنا

شهدت قرية العزب المصري، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، إصابة ٤ أشخاص بينهم شخص وابنه بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



تفاصيل الواقعة بقنا

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بإصابة 4 أشخاص بطلقات نارية، بينهم شخص وابنه في منطقة الغرابوة قرية العزب المصري، مركز دشنا.



وبعد الفحص تبين إصابة محمد.م.م (44 عامًا)، ونجله ز.م.م (14 عامًا)، وع.م.س (51 عامًا)، وع.ع (14 عامًا)، بطلقات نارية متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.

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