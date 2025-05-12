أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف ملابسات استجداء فتاة ووالدتها للمواطنين.. مشاجرتين في بولاق وكفر الشيخ.. 5 اتهامات تواجه المتهمين باقتحام مسجد بالسلام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية بشأن قيام فتاة ووالدتها باستجداء المواطنين المتابعين لصفحتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر نفس الصفحة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمتين، حيث تبين أنهما مقيمتان بمحافظة كفر الشيخ.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيديو لمشاجرة عنيفة وقعت بمحافظة كفر الشيخ، وأسفرت عن إصابة شخصين بأسلحة بيضاء.

واصلت وزارة الداخلية جهودها في دعم الأشقاء بدولة الصومال، من خلال إرسال عدة شحنات من الملابس الشرطية، للمساهمة في بناء وتعزيز قدرات جهاز الشرطة الصومالي؛ في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز القدرات الأمنية للدول الشقيقة، لاسيما في مجالات الدعم اللوجستي والتدريب الفني، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الشركات والمساكن.

حددت محكمة الأسرة، جلسة يوم 20 مايو الحالي، لنظر دعوى رؤية نجل الفنانة جوري بكر، والمقامة من طليقها ضدها، لحسن الفصل في دعوى إسقاط حضانة الصغير عنها.

نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال بقيمة تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي بالنصب والإحتيال.

لقى مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا مصرعه، اليوم، إثر انهيار جزء من حائط منزله أثناء قيامه بأعمال تعلية بالطوب الأبيض في قرية أميّاي التابعة لمركز طوخ القليوبية.

شهدت قرية العزب المصري، بمركز دشنا شمال محافظة قنا ، إصابة ٤ أشخاص بينهم شخص وابنه بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

في واقعة أثارت موجة من الغضب والدهشة على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر اقتحام مجموعة من الأشخاص، من بينهم سيدة منتقبة، لأحد المساجد أثناء الصلاة في منطقة مدينة السلام بالقاهرة.

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