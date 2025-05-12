مصر تواصل دعم المنظومة الأمنية الصومالية بشحنات من الزي الشرطي

واصلت وزارة الداخلية جهودها في دعم الأشقاء بدولة الصومال، من خلال إرسال عدة شحنات من الملابس الشرطية، للمساهمة في بناء وتعزيز قدرات جهاز الشرطة الصومالي؛ في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز القدرات الأمنية للدول الشقيقة، لاسيما في مجالات الدعم اللوجستي والتدريب الفني، ووفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

استراتيجية متكاملة لدعم المنظومة الشرطية الصومالية

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية متكاملة لدعم المنظومة الشرطية الصومالية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الأمنية هناك وتلبية احتياجاتهم اللوجستية، بما يعزز من قدرتهم على حفظ الأمن والاستقرار.

من جانبهم، أعرب المسؤولون في الصومال عن بالغ تقديرهم للجهود المصرية المستمرة، مشيدين بالدور الرائد لمصر في دعم مؤسسات الأمن الصومالية، سواء عبر منح تدريبية أو مساعدات لوجستية، وهو ما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين المصري والصومالي.

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