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وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

وفاة مواطن إثر انهيار
وفاة مواطن إثر انهيار حائط في قرية إمياي بالقليوبية

لقى مواطن يبلغ من العمر 55 عامًا مصرعه، اليوم، إثر انهيار جزء من حائط منزله أثناء قيامه بأعمال تعلية بالطوب الأبيض في قرية أميّاي التابعة لمركز طوخ القليوبية.

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وفاة مواطن إثر انهيار منزل بالقليوبية 

 

وعقب تلقي البلاغ، انتقل المهندس وائل جمعة، رئيس مركز ومدينة طوخ، القليوبية  إلى موقع الحادث، يرافقه  إيهاب مهدي، نائب رئيس المدينة،  يحيى عبد المنعم، مسؤول الأزمات. وتبين من المعاينة أن المواطن "م.ب. ح" كان يقوم بأعمال بناء بالمنزل، وأثناء ذلك انهار جزء من السقف، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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القليوبية الطوب الأبيض مركز طوخ مدينة طوخ قليوب

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