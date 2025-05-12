ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الشركات والمساكن.

ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الشركات والمساكن فى القاهرة

وتم ضبط عدد من العناصر المتورطة في وقائع سرقات متنوعة من بينها ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، حيث اعترف بارتكاب 5 وقائع، وتم ضبط الدراجات المستولى عليها بإرشاده.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تخصصا في ارتكاب وقائع سرقات متنوعة بأساليب "المغافلة، توصيل الأسلاك، والفك"، حيث اعترفا بارتكاب (8) وقائع سرقة، وتم ضبط جزء من المسروقات بمسكنهما.

كما تم ضبط عميلين "سيئي النية" أحدهما له معلومات جنائية – يعملان بمحل اتصالات بدائرة قسم شرطة دار السلام – وبحوزتهما المسروقات المتبقية.

وضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهم بسرقة ممتلكات من داخل شركات وأماكن عامة، حيث أقروا بارتكاب واقعتين وتم ضبط المسروقات.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترف بارتكاب واقعتين، وتم ضبط المسروقات داخل مسكنه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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