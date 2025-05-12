الإثنين 12 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

ضبط 6 لصوص لارتكاب
ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة

 نجحت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الشركات والمساكن.

ضبط 6 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الشركات والمساكن فى القاهرة 

 وتم ضبط عدد من العناصر المتورطة في وقائع سرقات متنوعة من بينها  ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، حيث اعترف بارتكاب 5  وقائع، وتم ضبط الدراجات المستولى عليها بإرشاده.

وضبط عاطل "له معلومات جنائية" وزوجته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، تخصصا في ارتكاب وقائع سرقات متنوعة بأساليب "المغافلة، توصيل الأسلاك، والفك"، حيث اعترفا بارتكاب (8) وقائع سرقة، وتم ضبط جزء من المسروقات بمسكنهما. 

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ضبط 8 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

كما تم ضبط عميلين "سيئي النية" أحدهما له معلومات جنائية – يعملان بمحل اتصالات بدائرة قسم شرطة دار السلام – وبحوزتهما المسروقات المتبقية.

وضبط 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهم بسرقة ممتلكات من داخل شركات وأماكن عامة، حيث أقروا بارتكاب واقعتين وتم ضبط المسروقات.

وضبط عاطل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، تخصص في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، واعترف بارتكاب واقعتين، وتم ضبط المسروقات داخل مسكنه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة المسروقات النيابة العامة سرقة الدراجات النارية شرطة قصر النيل قسم شرطة دار السلام قسم شرطة السيدة قسم شرطة السيدة زينب قسم شرطة المعادي قسم شرطة قصر النيل

مواد متعلقة

القبض على رئيس مجلس إدارة شركة غسل 150 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

ضبط 8 أطنان دقيق خلال حملات تموينية مكبرة على المخابز خلال 24 ساعة

تعاملات بقيمة 9 ملايين جنيه، ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي

ضبط 51 بلطجيا وهاربا من المراقبة و128 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

ضبط 4 قطع سلاح وتنفيذ 814 حكما قضائيا خلال حملة أمنية بأسوان

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي بسيارة في الإسكندرية وتضبط السائق المخالف

أخبار الحوادث اليوم: حريق هائل في برج اتصالات بالتجمع.. ضبط عصابة تسهيل الزواج على الفيس بوك.. الإفراج عن 105 متهمين محبوسين احتياطيًا

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل

يؤدي لاضطرابات في المخ والوفاة، جمال شعبان يحذر من التسمم بالماء

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

مصادر: خوسيه ريفيرو اقترب من قيادة الأهلي موسمين ومعه 5 معاونين

حيثيات حكم المؤبد في قضية الطفل ياسين (مستندات)

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

هل اقترب هذا المدرب من قيادة الأهلي؟

32.6 مليار دولار، قفزة تاريخية في تحويلات المصريين بالخارج

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين 12-5-2025 بالأسواق

بعد الاتفاق الصيني الأمريكي، تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم

الدولار يرتفع بقوة بعد خفض الرسوم بين أمريكا والصين

بعد التراجعات الكبيرة، تعرف على أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 12-5-2025

المزيد

انفوجراف

الفروع الجديدة للمدارس المصرية اليابانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، حروب خاضها الإمام الأكبر عبد الحليم محمود من أجل الإسلام والأزهر

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم التحدث في الهاتف المحمول أثناء الطواف

محمد الغزالي، حجة الإسلام في القرن العشرين

المزيد
الجريدة الرسمية