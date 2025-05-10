شهود العيان يكشفون تفاصيل جريمة مقتل سوداني في مشاجرة بالهرم

تحقيقات موسعة تجريها نيابة الهرم في واقعة مقتل سوداني الجنسية إثر نشوب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة بمنطقة كفر طهرمس التابعة لـ قسم شرطة الهرم.

واستدعت النيابة شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، للوقوف علي ملابساته، الذين أفادوا أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات مالية بينهم، فتعدوا عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن وفاته، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما كلفت تقرير وافي بالصفة التشريحية لكشف ملابسات الحادث.

القبض على شخصين متهمين بقتل سوداني الجنسية

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين متهمين بقتل سوداني الجنسية، إثر نشوب خلافات مالية بينهما، تطورت لمشاجرة بمنطقة كفر طهرمس التابعة لـ قسم شرطة الهرم.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه، أسفرت عن وفاته، وتم نقله إلى المشرحة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وجاري إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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